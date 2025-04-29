ДТП произошли в Хвалынском и Аркадакском районах Саратовской области

В Саратовской области произошли две аварии. На 21-м километре трассы «Хвалынск — Ивановка — Алексеевка» в 09:35 столкнулись Renault и «ВАЗ», написал телеканал «Саратов 24» .

За рулем Renault была 54-летняя женщина, а «ВАЗом» управлял 22-летний мужчина. Оба водителя попали в больницу.

Еще одно ДТП случилось на девятом километре дороги «Аркадак — Турки» в 21:50. 22-летний мотоциклист не справился с управлением и опрокинул транспортное средство. Его 58-летнего пассажира госпитализировали.

Ранее ночью в Саратове и Энгельсе произошли еще два ДТП со смертельным исходом.