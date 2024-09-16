Дороги Ялты ушли под воду после ливня

В Ялте после ливня затопило дороги, машины передвигаются в воде. Местный житель поделился с 360.ru кадрами водного катаклизма.
В Крыму на побережье 16 сентября прошел сильный ливень, потоки воды вызвали подтопления в Ялте. Городские ливневки не справлялись с потоками воды, дороги превратились в реки. На кадрах видно, как машины рассекают водную гладь.
О сильном ливне, грозе, граде и шквалистом ветре до 20-25 метров в секунду ранее предупреждало МЧС Крыма.
Накануне спасатели Республики Крым тушили лесной пожар в Симферопольском районе. Огонь распространился на площади 23 гектара. В труднопроходимой местности работала гусеничная пожарная машина.
Фабрика «Федоскино» из Мытищ приняла участие в ярмарке современного искусства
Водитель каршеринга насмерть сбил ребенка в Москве, проехав на красный
Премьерный показ детского спектакля «Русалочка» прошел в Химках
Более 200 участников собрал семейный чемпионат по рыбной ловле в Химках
Лекцию о советской космической промышленности провели для жителей Химок
Обыски провели в московском хостеле, подвал которого сдавали мигрантам
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте