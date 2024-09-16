Дороги Ялты ушли под воду после ливня

Источник 360.ru: в Ялте после ливня начался потоп, дороги оказались под водой

В Ялте после ливня затопило дороги, машины передвигаются в воде. Местный житель поделился с 360.ru кадрами водного катаклизма.

В Крыму на побережье 16 сентября прошел сильный ливень, потоки воды вызвали подтопления в Ялте. Городские ливневки не справлялись с потоками воды, дороги превратились в реки. На кадрах видно, как машины рассекают водную гладь.

О сильном ливне, грозе, граде и шквалистом ветре до 20-25 метров в секунду ранее предупреждало МЧС Крыма.

Накануне спасатели Республики Крым тушили лесной пожар в Симферопольском районе. Огонь распространился на площади 23 гектара. В труднопроходимой местности работала гусеничная пожарная машина.