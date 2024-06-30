Дом Циолковского сгорел в Рязани

Журналистка Герцовская показала кадры пожара в доме Циолковского в Рязани

В Рязани 30 июня сгорел дом ученого Константина Циолковского. Кадры с места пожара опубликовала журналистка Анна Герцовская в Telegram-канале .

Огонь охватил здание в центре города на Вознесенской улице.

«Со мной ехал коллега из другого города, удивился, что пылает дом великого ученого», — написала Герцовская.

По данным издания Ya62.ru, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 03:31 по московскому времени. Спасатели ликвидировали пламя спустя два часа. Предварительно, никто не пострадал.

Ночью 30 июня в Нижнем Новгороде загорелась производственная площадка по утилизации отходов. МЧС ликвидировало открытое горение на площади 500 квадратных метров.