Директора медкомпании нашли застреленным в офисе в Москве

Директора медицинской компании «Гала-Оптик» Михаила Могилевцева нашли мертвым в собственном офисе в центре Москвы. На теле мужчины было огнестрельное ранение, сообщил MK.RU .

Тело 59-летнего Могилевцева обнаружили в одном из помещений на Донской улице. Причины произошедшего устанавливаются.

Фирма «Гала-Оптик» работает с 1999 года и занимает лидирующие позиции на рынке в качестве поставщика расходных материалов и комплектующих для медицинского оборудования. В частности, компания специализируется на поставках кабелей для прикроватных мониторов и электродов для электрокардиографов.

Ранее директор АО «Челябинский цинковый завод» и депутат Законодательного собрания Челябинской области Павел Избрехт погиб в стрелковом клубе. Он случайно выстрелил в себя, перезаряжая оружие. В правительстве Челябинской области отметили, что его внезапный уход из жизни — огромная утрата для региона.