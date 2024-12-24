Девушку заподозрили в убийстве пенсионера в Саратове

В Саратове расследуют убийство, в котором подозревают 26-летнюю местную жительницу. Об этом сообщил сайт «СарИнформ» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета РФ по Саратовской области.

В феврале 2024 года она познакомилась через интернет с 63-летним мужчиной, и вскоре переехала к нему в его частный дом на улице генерала Захарова.

В ноябре пара отправилась в сарай, чтобы заточить ножи. В тот день девушка взяла нож и несколько раз ударила им своего партнера, который впоследствии скончался. Женщина прикрыла тело одеялами и скрылась.

Долгое время злоумышленница скрывала преступление, но в декабре добровольно решила обратиться в полицию.