Девушка за рулем иномарки пострадала при столкновении с грузовиком в Пензе

В Октябрьском районе города Пензы произошло ДТП, в котором пострадала 24-летняя девушка. Авария случилась на 632-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал», пишет сайт «ПензаПресс» со ссылкой на представителей областной Госавтоинспекции.

Полицейские сообщили, что участниками столкновения стали автомобиль Geely MK и грузовик Shacman. В результате ДТП травмы получила водитель иномарки — девушка 2000 года рождения.

Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.