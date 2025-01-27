Девушка пострадала при столкновении автобуса и троллейбуса в Новосибирске

Фото: РИА «Новости»

Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщил Atas.info со ссылкой на городское управление ГАИ.

По информации ведомства, на Станционной улице пассажирский автобус столкнулся с троллейбусом, который стоял на светофоре. Травмы получила 23-летняя пассажирка электрического автомобиля.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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