Девушка пострадала при столкновении автобуса и троллейбуса в Новосибирске
Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщил Atas.info со ссылкой на городское управление ГАИ.
По информации ведомства, на Станционной улице пассажирский автобус столкнулся с троллейбусом, который стоял на светофоре. Травмы получила 23-летняя пассажирка электрического автомобиля.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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