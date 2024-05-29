Девушка попала в больницу после столкновения легковушки и грузовика под Пермью
Один человек пострадал в ДТП с участием легковушки и грузовика в Пермском крае. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СМИ и ГУ МВД РФ по региону.
Согласно предварительным данным, водитель большегруза Scania не выдержал безопасную дистанцию и протаранил иномарку Toyota Camry. Последняя превратилась в груду металла.
Различные травмы получила 24-летняя пассажирка легковушки. Ей потребовалась госпитализация. Организована проверка.
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