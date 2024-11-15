Девушку-кассира из Нижегородской области задержали по подозрению в краже 20 тыс рублей

В Нижегородской области правоохранители задержали 20-летнюю сотрудницу магазина по подозрению в мошенничестве. Злоумышленница присваивала деньги торговой точки. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

Выявить кражу удалось по камерам видеонаблюдения. Кассир предложила покупателям оплачивать товары наличными без сдачи, после она не пробивала чек, а купюры прятала под сканер. Затем все присвоенные деньги она забирала себе.

Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Следствие завело уголовное дело.