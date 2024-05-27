Девушка чудом выжила в ДТП с двумя грузовиками в Новосибирской области

Легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовыми машинами на трассе в Новосибирской области. Девушка-водитель чудом выжила, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, девушка за рулем легковушки Toyota Cresta при обгоне на большой скорости потеряла управление и протаранила большегруз Sitrak. Затем машину откинуло на фуру Volvo.

Отмечается, что легковушка получила серьезные повреждения. Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу.

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