Девушка чудом выжила в ДТП с двумя грузовиками в Новосибирской области

Легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовыми машинами на трассе в Новосибирской области. Девушка-водитель чудом выжила, сообщил «Царьград» .

По предварительным данным, девушка за рулем легковушки Toyota Cresta при обгоне на большой скорости потеряла управление и протаранила большегруз Sitrak. Затем машину откинуло на фуру Volvo.

Отмечается, что легковушка получила серьезные повреждения. Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу.