Девушка чудом выжила в ДТП с двумя грузовиками в Новосибирской области
Легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовыми машинами на трассе в Новосибирской области. Девушка-водитель чудом выжила, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, девушка за рулем легковушки Toyota Cresta при обгоне на большой скорости потеряла управление и протаранила большегруз Sitrak. Затем машину откинуло на фуру Volvo.
Отмечается, что легковушка получила серьезные повреждения. Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу.
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