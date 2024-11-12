Девочка пострадала в лобовом столкновении машин в Новом Уренгое
В Новом Уренгое произошло ДТП с участием двух машин, в котором пострадала 10-летняя девочка. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию по ЯНАО.
Авария произошла утром во вторник, 12 ноября, на Южной магистрали. Там лоб в лоб столкнулись два автомобиля, Lada Largus и Mitsubishi.
В результате ДТП пострадал один человек, 10-летняя девочка, которая ехала в инормарке. Ребенка доставили в больницу, проводится проверка.
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