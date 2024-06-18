Девочка попала под колеса BMW X6 в Пензенской области

Авария с участием ребенка произошла накануне на улице Степана Разина в Лунино. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на правоохранителей по Пензенской области.

Сообщается, что 25-летний водитель за рулем BMW X6 не смог разминуться с ребенком и наехал на него. Девочку с травмами доставили в больницу.

Сейчас инспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.

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