Девочка попала под колеса BMW X6 в Пензенской области
Авария с участием ребенка произошла накануне на улице Степана Разина в Лунино. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на правоохранителей по Пензенской области.
Сообщается, что 25-летний водитель за рулем BMW X6 не смог разминуться с ребенком и наехал на него. Девочку с травмами доставили в больницу.
Сейчас инспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.
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