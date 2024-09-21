Девочка-подросток с новорожденным ребенком выпали из окна квартиры в Одинцове

РЕН ТВ: в Одинцове из окна выпала 14-летняя девочка с новорожденным

В Одинцове 14-летняя девочка с новорожденным ребенком выпала из окна квартиры. Об этом сообщил РЕН ТВ .

ЧП произошло на улице Говорова. Источник телеканала сообщил, что девочка-подросток родила ребенка дома. От полученных травм девочка и ребенок скончались. Официальной информации пока не поступало.

По информации из местных чатов, неизвестно, чей это ребенок. Погибшую не видели беременной.

Во Владивостоке девочка выпала из окна шестого этажа. До этого она просила о помощи и кричала, что ее удерживают силой. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.