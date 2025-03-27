Девочка-подросток попала под машину в Приморском районе Санкт-Петербурга

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась 26 марта в 13:15 у дома № 13 на Долгоозерной улице. Водитель автомобиля Skoda Octavia наехал на 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребенка увезли в больницу с травмами средней тяжести. Полиция проводит проверку всех обстоятельств случившегося.
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