Девочка-подросток попала под машину в Приморском районе Санкт-Петербурга

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием иномарки и юной петербурженки. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась 26 марта в 13:15 у дома № 13 на Долгоозерной улице. Водитель автомобиля Skoda Octavia наехал на 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка увезли в больницу с травмами средней тяжести. Полиция проводит проверку всех обстоятельств случившегося.