Девочка-подросток попала под колеса «Волги» в Петербурге

В Петербурге медики доставили в больницу девочку, которая попала под колеса «Волги» на Всеволожском проспекте. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Установлено, что водитель машины, двигаясь от Октябрьского проспекта в сторону Колтушского шоссе, наехал на школьницу, которая перебегала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Восьмиклассницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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