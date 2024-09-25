Девочка-подросток попала под колеса «Волги» в Петербурге
В Петербурге медики доставили в больницу девочку, которая попала под колеса «Волги» на Всеволожском проспекте. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Установлено, что водитель машины, двигаясь от Октябрьского проспекта в сторону Колтушского шоссе, наехал на школьницу, которая перебегала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
Восьмиклассницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
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