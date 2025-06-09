Девятилетняя девочка пострадала в ДТП в Свердловской области

В Свердловской области водитель потерял контроль над транспортным средством, врезался в дерево и перевернул машину. В результате аварии пострадал сам водитель и девятилетняя девочка, которую доставили в Детскую городскую больницу №9 Екатеринбурга, написал Ura.ru.
Как сообщает Государственная инспекция безопасности дорожного движения Свердловской области, на момент столкновения ребенок находился в автомобиле без использования детского автокресла, а сам водитель не был пристегнут ремнем безопасности.
Выяснилось, что водитель ранее лишался водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на завершение срока лишения прав, он не восстановил допуск к управлению транспортными средствами и сел за руль в нетрезвом виде. Сотрудники ГИБДД составили на нарушителя шесть административных протоколов, а транспортное средство эвакуировали на специальную стоянку.
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