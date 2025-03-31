Девятилетний мальчик получил травму пениса в московском батутном центре

Адвокат Умалат Сайгитов, известный по делам футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, планирует подать в суд на московский батутный центр после того, как его 9-летний сын получил травму полового органа во время тренировки. Подробности юрист рассказал в беседе с 360.ru.

«Сын уже восстановился, но у него были синяки в паховой области, прям в причинном месте. Когда мы туда (в батутный центр — прим. ред.) пришли, они сказали, что такие случаи они оформляют как страховой случай», — рассказал адвокат.

Он добавил, что ему пообещали выплатить компенсацию. При этом Сайгитов уверен, что в батутном центре оказывают услуги с нарушением требования безопасности.

«Ребенок может голову свернуть. <…> Надо исправлять эту ситуацию. Дети там потоком идут, и очень часто эти случаи происходят», — подчеркнул он.

Сайгитов написал заявление в Следственный комитет и прокуратуру.