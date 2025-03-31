Девятилетний мальчик получил травму пениса в московском батутном центре
Адвокат Сайгитов планирует засудить батутный центр в Москве за травму сына
Адвокат Умалат Сайгитов, известный по делам футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, планирует подать в суд на московский батутный центр после того, как его 9-летний сын получил травму полового органа во время тренировки. Подробности юрист рассказал в беседе с 360.ru.
«Сын уже восстановился, но у него были синяки в паховой области, прям в причинном месте. Когда мы туда (в батутный центр — прим. ред.) пришли, они сказали, что такие случаи они оформляют как страховой случай», — рассказал адвокат.
Он добавил, что ему пообещали выплатить компенсацию. При этом Сайгитов уверен, что в батутном центре оказывают услуги с нарушением требования безопасности.
«Ребенок может голову свернуть. <…> Надо исправлять эту ситуацию. Дети там потоком идут, и очень часто эти случаи происходят», — подчеркнул он.
Сайгитов написал заявление в Следственный комитет и прокуратуру.
Адвокат пояснил, что во время игры мальчик прыгнул на жесткую сетку и сильно ударился. По правилам такая сетка должна быть изготовлена из резины для амортизации, а в центре ее сделали из жесткого брезента.
«Сын рассчитывал, что это будет амортизированная история, и прыгнул. И, а там просто, просто брезент, натянутый на какой-то провод», — рассказал адвокат.
Пресс-служба батутного центра прокомментировала 360.ru ситуацию.
«Безопасность гостей — приоритет № 1 для команды центра. Мы строго соблюдаем все установленные регламенты, регулярно проводим инструктажи и обучение персонала по технике безопасности и действиям в экстренных ситуациях», — сообщили представители организации.
Сотрудники оперативно оказали первую помощь, вызвали скорую, ребенку предоставили всю необходимую медицинская поддержка. Оборудование, установленное в центрах, соответствует требованиям действующего законодательства