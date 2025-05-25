Девять населенных пунктов Тюменской области лишились электроэнергии из-за снега

В Тюменской области из-за выпадения мокрого снега и его налипания на провода электроэнергии временно лишились девять населенных пунктов в Уватовском районе. Об этом сообщил информационный центр регионального правительства.

Аварийное отключение произошло в селах Алымка, Горнослинкино, Красный Яр, Осинник, деревнях Солянка и Ищик, а также в поселке Першино. Частично без света остались жители села Демьянского и поселка Туртас.

«Бригады АО „Россети“ работают над выявлением и устранением причин на месте аварии. Ситуацию держу на личном контроле», — отметил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Ранее стало известно, что мощный циклон также вызвал снег в Ханты-Мансийске и центральных районах Камчатки. Заморозки могут прийти в регионы Поволжья, Урала и Сибири. Летом ураганы обрушатся на российскую столицу.