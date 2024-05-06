Девять человек предстанут перед судом в Петербурге по делу об организации незаконной миграции | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 11:52 Девять человек предстанут перед судом в Петербурге по делу об организации незаконной миграции

Читать 360 в

Уголовное дело, возбужденное в отношении девяти человек по факту организации незаконной миграции, передали в суд Петербурга для рассмотрения по существу. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Согласно данным ведомства, фигуранты обеспечивали иностранцам фиктивное трудоустройство с целью продления патента. Кроме того, участники группы осуществляли поддельную постановку граждан на миграционный учет.

Реклама

За некоторые виды нелегальных услуг злоумышленники брали 29 тысяч рублей. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом.