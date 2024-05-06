Девять человек предстанут перед судом в Петербурге по делу об организации незаконной миграции | 360°

06 мая 2024, 11:52
Девять человек предстанут перед судом в Петербурге по делу об организации незаконной миграции
Уголовное дело, возбужденное в отношении девяти человек по факту организации незаконной миграции, передали в суд Петербурга для рассмотрения по существу. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Согласно данным ведомства, фигуранты обеспечивали иностранцам фиктивное трудоустройство с целью продления патента. Кроме того, участники группы осуществляли поддельную постановку граждан на миграционный учет.
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За некоторые виды нелегальных услуг злоумышленники брали 29 тысяч рублей. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом.
Уголовное дело
Суд
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