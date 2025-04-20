Детский патриотизм на помойку. В Нижнем Новгороде на мусорке нашли письма для бойцов СВО

В Нижнем Новгороде на помойке нашли письма для бойцов СВО

Фото: РИА «Новости»

В Нижнем Новгороде местны жители нашли на помойке письма, адресованные бойцам СВО. Об этом сообщил Telegram-канал «Кстати».

Коробку с письмами обнаружили на улице Баренцева рядом с мусорными баками. Найденные в коробке письма писали ученики Нижегородского строительного техникума.

«Вот здесь стояла картонная коробка, и они прямо были в картонной коробке. Вот так вот свалено. Солдаты ждут вот этих вот писем. Аж чуть сам, ну, прям не заплакал. Какие-то дети писали. Тут их штук 50, может, больше. И они все оказались на помойке. Просто мне показалось, что это неправильно. <…> И те дети, которые это писали, мне кажется, им тоже будет обидно. Они же старались как-то, выкладывали свою душу, и это все выкинули на помойку», — рассказал журналистам местный житель, который нашел коробку.

Руководитель учебного заведения Галина Шибаева не стала комментировать находку. Она отправила журналистов в Министерства образования и науки Нижегородской области, которое будет разбираться в этой ситуации. Шибаева заявила, что у них есть доказательства, что письма отправили по назначению.

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