Детский патриотизм на помойку. В Нижнем Новгороде на мусорке нашли письма для бойцов СВО

Коробку с письмами обнаружили на улице Баренцева рядом с мусорными баками. Найденные в коробке письма писали ученики Нижегородского строительного техникума.

«Вот здесь стояла картонная коробка, и они прямо были в картонной коробке. Вот так вот свалено. Солдаты ждут вот этих вот писем. Аж чуть сам, ну, прям не заплакал. Какие-то дети писали. Тут их штук 50, может, больше. И они все оказались на помойке. Просто мне показалось, что это неправильно. <…> И те дети, которые это писали, мне кажется, им тоже будет обидно. Они же старались как-то, выкладывали свою душу, и это все выкинули на помойку», — рассказал журналистам местный житель, который нашел коробку.

Руководитель учебного заведения Галина Шибаева не стала комментировать находку. Она отправила журналистов в Министерства образования и науки Нижегородской области, которое будет разбираться в этой ситуации. Шибаева заявила, что у них есть доказательства, что письма отправили по назначению.

Шестиклассницы из Богородского округа сшили подушки для бойцов СВО. Девочки сделали целую партию постельных принадлежностей, девять штук уже готовы.