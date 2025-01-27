Детская шалость едва не привела к серьезному пожару в доме под Ижевском

В Удмуртии произошел пожар из-за детской шалости. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

По информации ведомства, происшествие случилось в частном доме на территории деревни Старый Бор Завьяловского района. Пятилетний мальчик нашел зажигалку и поджег аэрозольный баллончик в санузле, на фоне чего загорелась туалетная бумага в ведре.

Ребенок испугался последствий, убежал и положил зажигалку на место. Запах дыма почувствовала спавшая мать. Женщина проснулась и самостоятельно потушила огонь водой до приезда спасателей. Обошлось без пострадавших.