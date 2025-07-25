Дети стали жертвами обрушения крыши школы на северо-западе Индии

Крыша начальной школы Пиплоди обрушилась на северо-западе Индии. Происшествие случилось в Джхалаваре в штате Раджастхан. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на агентство ANI.

«В результате обрушения крыши начальной школы Пиплоди в Джхалаваре погибли три-четыре ученика», — заявил полицейский Амит Кумар.

Он также отметил, что многие дети получили травмы. Под завалами могли оказаться более 60 учеников.

Поисково-спасательные мероприятия продолжаются. Экспертам предстоит установить все обстоятельства обрушения.

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