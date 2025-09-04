Дети пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде

В среду, 3 сентября, в 13:20, в районе дома №2Б по проспекту Ильича в Нижнем Новгороде случилось ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на УГИБДД России по Нижегородской области.

Водитель автобуса ПАЗ, мужчина 60 лет, при выезде со двора не уступил дорогу машине скорой помощи, которой управлял 57-летний водитель. В результате произошло столкновение.

В момент ДТП в медицинской машине находились три ребенка 15, 14 и 13 лет, они получили травмы и были госпитализированы в детскую областную больницу.