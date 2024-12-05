Десятки свиней сгорели на ферме в Курганской области

Пожар охватил здание животноводческой фермы в Белозерском округе Курганской области. В результате погибли 25 голов свиней. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на представителей местной администрации.

По опубликованной информации, возгорание произошло в темное время суток в селе Пьянково. Пламя полностью уничтожило постройку и находящихся в ней животных.

Предварительно, огонь мог вспыхнуть из-за неисправности отопительных печей. Сейчас сотрудники компетентных ведомств выясняют все обстоятельства и точные причины произошедшего.