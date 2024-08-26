Десятки автомобилей пострадали при атаке на Энгельс

В результате атаки украинского беспилотника на город Энгельс Саратовской области пострадали как минимум 20 автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Источник предоставил кадры очевидцев ЧП, на асфальте рядом с поврежденным домом можно увидеть осколки битых стекол. У многих автомобилей помята крыша или выбиты стекла.

По данным Mash, атака произошла около шести утра по местному времени. Информация о пострадавших среди местных жителей не поступала.

Глава Саратовской области Роман Бусаргин отмечал, что в результате атаки дрона повреждения получил дом на улице Пушкина. Он подчеркивал, что среди жителей дома никто не пострадал.

Минобороны России заявляло, что в течение прошлой ночи дежурные средства ПВО сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе девять над Саратовской областью.