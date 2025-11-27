Деревянный дом загорелся в Нижегородской области

Сегодня ночью, около полуночи, в Ленинском районе Нижнего Новгорода произошел пожар в деревянном доме на улице Дружбы. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

Как сообщают в ГУ МЧС России по региону, возгорание охватило площадь порядка 360 кв.м., однако прибывшие на место сотрудники экстренных служб оперативно справились с огнем всего за 20 минут.

Пострадавшим оказался лишь один человек, остальные четверо жителей были успешно эвакуированы. Дом, в котором произошло ЧП, находился в стадии частичного расселения.