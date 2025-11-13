Дело о травмировании 10-летней девочки рассмотрят в суде Нижегородской области

В Нижегородском регионе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении вреда здоровью ребенку. Материалы переданы в суд для принятия решения, написало НИА «Нижний Новгород» .

По версии следствия, инцидент произошел 24 августа в городе Княгинине во время празднования Дня города. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина поднялся на сцену во время концерта и отказался покинуть ее, несмотря на неоднократные требования организаторов.

Пытаясь вывести нарушителя, другой мужчина вытолкнул его со сцены, в результате чего пьяный гражданин потерял равновесие и упал на 10-летнюю девочку, которая стояла внизу. Девочка получила перелом ноги.

Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное в отношении малолетнего. Прокуратура Княгининского района утвердила обвинительное заключение, и дело передано в суд для рассмотрения.