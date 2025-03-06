Дагестанка продала новорожденную дочь акушерке за 650 тысяч рублей

В Дагестане 39-летняя женщина продала новорожденную дочь акушерке за 650 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Жительница села Магарамкент родила здоровую девочку, но решила от нее избавиться: договорилась с акушеркой, принимавшей роды в роддоме № 2, что та купит малышку», — сообщил автор публикации.

Деньги для совершения сделки принес 46-летний безработный муж медицинской работницы. Стоимость покупки составила 650 тысяч рублей. Преступление раскрыли спустя несколько месяцев. Мать ребенка и ее сообщники сознались в содеянном, и их задержали. Сейчас судьбой девочки занимаются органы опеки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее в Щелкове женщина продала новорожденного сына за 10 тысяч рублей и сапоги. Договор покупатели заключили с беременной заранее. Врач частного медицинского центра согласилась оформить все необходимые документы на ребенка после его рождения за 150 тысяч рублей.