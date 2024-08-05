Членам банды, продававшим людей в рабство, вынесут приговор в Ставропольском крае

В Ставропольском крае пройдет суд над участниками преступной группировки, которые продавали людей в рабство. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на региональное УМВД.

Организатором банды выступил 72-летний мужчина. Следствие выяснило, что он объединил четыре группировки, чтобы действовать на территории трех округов и Невинномысска.

Преступникам удалось продать иностранцев на работу в Шпаковский округ, предварительно забрав у них паспорта. Дело будет рассмотрено в Шпаковском районном суде.

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