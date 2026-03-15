Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 22, включая пять детей

В результате столкновения двух трамваев в Москве травмы получили как минимум 22 человека, среди них пятеро детей. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«Количество пострадавших увеличилось до 22 человек, в том числе пять детей», — заявили в ведомстве.

Представитель московского метро Дмитрий Бочков отметил, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

«За управлением вагоном находился опытный водитель со стажем 23 года. Оба водителя прошли необходимый предрейсовый осмотр. Проведем тщательное расследование и установим причины ДТП», — сказал он.

Бочков добавил, что изучением обстоятельств аварии займется специальная комиссия, куда войдут представители метрополитена, сервисной компании, а также производителя трамваев.

Авария произошла днем 15 марта в районе дома № 1 по улице Водников. Полиция перекрыла движение с улицы Свободы на Волоколамское шоссе.