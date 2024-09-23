Число пострадавших в аварии с иномаркой в Краснодаре выросло до четырех

Краснодарский главк МВД заявил о четырех пострадавших в ДТП с иномаркой

Выехавший на тротуар автомобиль Kia на перекрестке улиц Мира и Коммунаров в Краснодаре сбил трех пешеходов — двух женщин, одна из которых получила тяжелые травмы ног, а также 14-летнюю школьницу. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МВД .

В ведомстве уточнили, что водитель иномарки ехал по выделенной полосе для общественного транспорта и вылетел на тротуар, уходя от столкновения с выехавшим на встречу Volkswagen.

В аварии также пострадала 35-летняя пассажирка Kia. Всех получивших травмы забрали в больницы прибывшие на место сотрудники скорой помощи. На месте аварии продолжили работать сотрудники полиции для установления всех обстоятельств ДТП.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки примут решение о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью.

Ранее источник 360.ru заявил, что удар иномарки оторвал ноги одной из пострадавших в аварии на перекрестке в Краснодаре. По его словам, женщина находилась в очень плохом состоянии: прибывшие на место врачи и спасатели с трудом положили ее на носилки для госпитализации.