Четырех иностранцев осудили по делу о нападении на интернет-кафе в Приморье

В Уссурийске Приморского края закончился резонансный судебный процесс по делу о разбойном нападении на интернет-кафе, совершенном в январе 2023 года. Об этом сообщил « Восток-Медиа ».

Установлено, что четверо иностранцев, надев маски, взломали металлическую дверь и проникли в заведение. Присутствовавшую на месте девушку-кассира один из преступников напугал, направив в ее сторону предмет, внешне похожий на пистолет. Мужчина произвел несколько холостых выстрелов.

Злоумышленники похитили из кассы кафе 15 тысяч рублей и два ноутбука, после чего скрылись. Фигурантов приговорили к лишению свободы на срок от семи до 7,5 года.