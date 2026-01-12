Четырех человек эвакуировали из полыхающего дома в Красносельском районе Петербурга

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Возгорание случилось в СНТ «АТП-71» на Вишневой улице, сообщил Piter TV со ссылкой на МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, частный дом размером восемь на восемь метров был охвачен огнем по всей площади. Из горящего строения эвакуировали двух женщин и двоих детей. По предварительной информации, никто не пострадал.

Для тушения пожара привлекли 14 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства случившегося устанавливаются.