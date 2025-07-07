Четыре возгорания ликвидировали в Пензенской области за сутки

За последние сутки на территории Пензенской области зарегистрировали четыре пожара. Об этом сайту «ПензаПресс» сообщили представители регионального ГУ МЧС России.

Так, в Пензе на улице Фрунзе в трехкомнатной квартире выгорели кухня и балкон на площади 20 квадратных метров. Пожарные спасли двух человек. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил использования электрического оборудования.

В Пензе на 8-м проезде Мозжухина огонь уничтожил внутреннее пространство пеноблочного дома на площади 50 квадратных метров. В МЧС предположили, что пожар начался из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

На улице Ленина в Кузнецке сгорел кирпичный гараж площадью 50 квадратных метров, в котором находился легковой автомобиль. Сообщение о пожаре поступило 6 июля в 15:09. Для ликвидации возгорания привлекли две единицы техники и семь человек личного состава. Предполагается, что причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

Из-за неосторожного обращения с огнем в селе Поселки Кузнецкого района сгорела деревянная надворная постройка площадью 32 квадратных метра. Кроме того, сотрудники МЧС России устранили последствия дорожно-транспортного происшествия в Городищенском районе.