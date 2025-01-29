Четыре пожара произошли за минувшие сутки в Саратовской области

За прошедшие сутки в Саратовской области ликвидировали четыре возгорания, вызванные действиями человека. Об этом рассказали корреспонденту телеканала «Саратов 24» в региональном управлении МЧС.

Первое происшествие произошло в 23:30 в Саратове на улице Шелковичной. На пятом этаже пятиэтажного здания загорелись вещи на площади два квадратных метра. На место прибыли три пожарных расчета. Предварительно установлено, что причиной пожара стало неправильное использование электроприборов.

Еще одно возгорание произошло в Саратове, где загорелся деревянный жилой дом. Два пожарных расчета оперативно устранили огонь на площади 43 квадратных метра.

Третье происшествие случилось в селе Урицкое Лысогорского района, где на улице Набережной загорелась крыша частного склада площадью 10 квадратных метров.

Последнее ЧП зафиксировано в селе Дьяковка Краснокутского района, где на открытой площадке горел автомобиль «УАЗ-390945». Площадь пожара составила два квадратных метра.