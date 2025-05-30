Четыре пожара произошли минувшей ночью в Кемерове

В ночь с 29 на 30 мая Кемерово и его окрестности оказались в центре огненной стихии. Пожары охватил четыре разных строения за короткий промежуток времени. Об этом сообщил сайт «Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС России.

По информации ведомства, первым загорелся сарай, о чем стало известно в 21:18 по местному времени. Затем пламя перекинулось на садовый дом и хозяйственную постройку в СТ «Меридиан», где пожарные боролись с огнем около получаса.

Не успели они завершить работу, как в 03:07 поступил новый вызов — возгорание в многоквартирном доме на Ленинградском проспекте. В этом случае удалось быстро локализовать огонь.

Утро началось с очередного происшествия — в 06:14 загорелся частный дом в деревне Осиновка. На тушение всех пожаров было направлено 32 спасателя и девять единиц техники. Обошлось без жертв. Причины возгораний устанавливаются.