Четыре пожара ликвидировали спасатели в Пензенской области за сутки

На территории Пензенской области за минувшие сутки пожарные четыре раза выезжали на тушение возгораний. Об этом ИА «ПензаПресс» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В селе Ива Нижнеломовского района на улице Новой сгорело здание площадью 200 квадратных метров. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

На улице Антонова огонь уничтожил несколько балконов в многоквартирном двухэтажном доме. В МЧС считают, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

В селе Каргалей Вадинского района на улице Центральной произошел пожар в зерносушилке, где сгорели семечки. Предварительно, возгорание случилось из-за нарушения правил устройства и эксплуатации производственного оборудования.

В городе Каменке на улице Чкалова в квартире на втором этаже пятиэтажного дома выгорели диван, стена и потолок на площади восемь квадратных метров. Причиной пожара также стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

Кроме того, сотрудники МЧС России три раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП в Иссинском, Каменском и Городищенском районах.