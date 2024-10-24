Четыре иномарки не поделили улицу Барышиха в Москве. Погиб человек

Источник 360.ru: человек погиб в ДТП с 4 машинами на улице Барышиха в Москве

Сразу четыре машины попали в ДТП на улице Барышиха на северо-западе Москвы, сообщил источник 360.ru. По предварительным данным, жертвой аварии стал один человек.

Столкновение машин произошло в районе дома № 8. Участниками стали две иномарки Kia, Renault и Infinity.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорая помощь. Все обстоятельства и причины случившего уточняются.

В какой именно машине находился человек, получивший смертельные травмы, пока неизвестно, добавил собеседник 360.ru.