Четыре человека пострадали в перевернувшемся внедорожнике под Самарой
Несколько человек пострадали в дорожной аварии, которая произошла в Сызрани Самарской области. Об этом сообщила sovainfo.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, 19-летний водитель на Mitsubishi Pajero Sport не справился с управлением. В результате внедорожник вылетел в кювет и перевернулся.
Травмы получили четыре человека: сам автомобилист и три пассажира 17, 18 и 19 лет. Двоим потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
