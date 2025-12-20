Четыре человека пострадали в перевернувшемся внедорожнике под Самарой

Несколько человек пострадали в дорожной аварии, которая произошла в Сызрани Самарской области. Об этом сообщила sovainfo.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 19-летний водитель на Mitsubishi Pajero Sport не справился с управлением. В результате внедорожник вылетел в кювет и перевернулся.

Травмы получили четыре человека: сам автомобилист и три пассажира 17, 18 и 19 лет. Двоим потребовалась госпитализация. Проводится проверка.