В Новомосковском административном округе столкнулись Toyota Land Cruiser и джип. В результате пострадали четыре человека, сообщил источник 360.ru.
О серьезной аварии заявил очевидец. На место ДТП прибыли три кареты скорой помощи, врачи осмотрели пострадавших. В их числе оказался ребенок.
«Машина висит над прудом», — добавил источник.
Накануне автомобилист протаранил толпу пешеходов в Челябинске и скрылся с места аварии. Однако злоумышленника удалось поймать — его авто заблокировали другие водители. ДТП случилось на перекрестке улиц Чичерина и Братьев Кашириных, пять человек пострадали.
Четыре человека пострадали в ДТП в Новомосковском округе
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