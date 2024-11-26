Четыре человека пострадали в ДТП в Новомосковском округе

Источник 360.ru: в ДТП в Москве пострадали четыре человека

В Новомосковском административном округе столкнулись Toyota Land Cruiser и джип. В результате пострадали четыре человека, сообщил источник 360.ru.

О серьезной аварии заявил очевидец. На место ДТП прибыли три кареты скорой помощи, врачи осмотрели пострадавших. В их числе оказался ребенок.

«Машина висит над прудом», — добавил источник.

Накануне автомобилист протаранил толпу пешеходов в Челябинске и скрылся с места аварии. Однако злоумышленника удалось поймать — его авто заблокировали другие водители. ДТП случилось на перекрестке улиц Чичерина и Братьев Кашириных, пять человек пострадали.