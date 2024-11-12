Четыре человека пострадали в ДТП в Нижегородской области

В ДТП, произошедшем накануне на трассе Нижний Новгород — Саратов в Арзамасском округе Нижегородской области, пострадали четыре человека. Об этом написал сайт newsnn.ru.
Как рассказали в пресс-службе ГАИ по региону, 41-летний водитель Volkswagen Polo нарушил дистанцию и врезался в ГАЗель, которая ехала впереди. В столкновении пострадали все четверо человек, находившиеся в легковушке.
Медики зафиксировали у водителя перелом ребра и травмы лица, руки и колена. Три пассажира получили черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Водитель ГАЗели не пострадал.
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