Четыре человека пострадали в ДТП в Нижегородской области

В ДТП, произошедшем накануне на трассе Нижний Новгород — Саратов в Арзамасском округе Нижегородской области, пострадали четыре человека. Об этом написал сайт newsnn.ru .

Как рассказали в пресс-службе ГАИ по региону, 41-летний водитель Volkswagen Polo нарушил дистанцию и врезался в ГАЗель, которая ехала впереди. В столкновении пострадали все четверо человек, находившиеся в легковушке.

Медики зафиксировали у водителя перелом ребра и травмы лица, руки и колена. Три пассажира получили черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Водитель ГАЗели не пострадал.