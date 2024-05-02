Четыре человека пострадали в ДТП в Краснодарском крае | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 12:25 Четыре человека пострадали в ДТП в Краснодарском крае

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Три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Крымском районе Краснодарского края. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем Toyota Mark не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Toyota Wish. От удара машину откинуло на легковушку ВАЗ-2121.

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Отмечается, что различные травмы в ДТП получили водители иномарок и их пассажиры.