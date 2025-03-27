Четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи под Нижним Новгородом
Дорожная авария с пострадавшими произошла на улице 9 Мая в Арзамасе. Подробности сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу полиции.
По предварительным данным, 58-летний водитель машины скорой помощи, пересекая перекресток с включенными спецсигналами, столкнулся с Kia Ceed. От удара легковушку отбросило в ВАЗ.
Травмы получила женщина, управлявшая иномаркой. Кроме того, пострадали два медработника и пациент, находившиеся в карете скорой.
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