Четыре человека пострадали в ДТП с иномаркой и лосем в Нижегородской области

Легковой автомобиль сбил лося на трассе в Вознесенском округе Нижегородской области, после чего вылетел в кювет. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщило «Время Н» со ссылкой на УГИБДД России по региону.

По предварительным данным, животное выбежало под колеса иномарки Skoda. Различные травмы в аварии получили водитель легковушки, 38-летняя пассажирка и двое детей девяти и четырех лет.

Лось остался лежать на трассе. Позже на том же участке дороги водитель машины Lada наехал на погибшее животное, в аварии пострадали женщина с ребенком.

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