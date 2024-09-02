Четыре человека пострадали в ДТП с иномаркой и лосем в Нижегородской области

Легковой автомобиль сбил лося на трассе в Вознесенском округе Нижегородской области, после чего вылетел в кювет. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщило «Время Н» со ссылкой на УГИБДД России по региону.

По предварительным данным, животное выбежало под колеса иномарки Skoda. Различные травмы в аварии получили водитель легковушки, 38-летняя пассажирка и двое детей девяти и четырех лет.

Лось остался лежать на трассе. Позже на том же участке дороги водитель машины Lada наехал на погибшее животное, в аварии пострадали женщина с ребенком.