Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком и легковушкой под Челябинском

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля случилось вечером в понедельник, 14 октября, на проспекте Победы в Копейске. Пресс-служба Госавтоинспекции по Челябинской области сообщила сайту URA.RU о госпитализации четырех человек.

По данным полиции, мужчина 1975 года рождения, управляя грузовиком SHACMAN с полуприцепом, при повороте налево не занял крайнее левое положение и столкнулся с автомобилем ВАЗ 211440, которым управлял молодой человек 2004 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира отечественной машины.

В больницу доставили двух девушек 2004 и 2006 годов рождения, а также водителя и мужчину 1990 года рождения. На месте аварии работали сотрудники ГАИ и экстренных служб.