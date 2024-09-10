Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом на улице Веры Слуцкой в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу и области.

По предварительным данным, 29-летний водитель за рулем каршерингового автомобиля не справился с управлением и врезался в автобус, который стоял в крайней левой полосе.

Отмечается, что различные травмы в аварии получили водитель легковушки, его 29-летний пассажир и двое пассажиров автобуса.