Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом на улице Веры Слуцкой в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщил«Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу и области.
По предварительным данным, 29-летний водитель за рулем каршерингового автомобиля не справился с управлением и врезался в автобус, который стоял в крайней левой полосе.
Отмечается, что различные травмы в аварии получили водитель легковушки, его 29-летний пассажир и двое пассажиров автобуса.
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