Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на трассе Санкт-Петербург — Кировск

Маршрутный автобус столкнулся с автомобилем УАЗ в Ленинградской области. Авария произошла на 44-м километре трассы Санкт-Петербург — Кировск. Об этом сообщает сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
По предварительной информации, 26-летний мужчина за рулем УАЗа почувствовал себя плохо и потерял управления. В результате машина врезалась в стоящий на остановке автобус ПАЗ.
Среди пострадавших — предполагаемый виновник ДТП и его 27-летний пассажир, а также женщины из общественного транспорта в возрасте 36 и 46 лет. Всем им диагностировали легкие повреждения.
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