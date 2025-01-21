Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на трассе Санкт-Петербург — Кировск

Маршрутный автобус столкнулся с автомобилем УАЗ в Ленинградской области. Авария произошла на 44-м километре трассы Санкт-Петербург — Кировск. Об этом сообщает сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По предварительной информации, 26-летний мужчина за рулем УАЗа почувствовал себя плохо и потерял управления. В результате машина врезалась в стоящий на остановке автобус ПАЗ.

Среди пострадавших — предполагаемый виновник ДТП и его 27-летний пассажир, а также женщины из общественного транспорта в возрасте 36 и 46 лет. Всем им диагностировали легкие повреждения.