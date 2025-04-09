Четыре человека пострадали в ДТП из-за гололеда на мосту в Нижнем Новгороде

Дорожная авария с пострадавшими произошла в Советском районе Нижнего Новгорода. Подробности сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, 27-летний водитель Lada Granta, следуя по Ванеевскому мосту, потерял управление из-за гололеда. В результате он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной «Москвич-3».
Травмы получили оба автомобилиста. Кроме того, медицинская помощь потребовалась двум подросткам — пассажирам первой легковушки. Организована проверка.
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