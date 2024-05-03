Четыре человека пострадали при столкновении легковушек в Екатеринбурге | 360°

Происшествия

03 мая 2024, 11:24

Четыре человека пострадали при столкновении легковушек в Екатеринбурге

Читать 360 в

Правоохранители разбираются в обстоятельствах дорожной аварии, которая произошла на улице Димитрова в Екатеринбурге. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГИБДД города.

Согласно данным ведомства, водитель машины LADA Granta выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с внедорожником Nissan X-Trail.

Реклама

В результате пострадали четыре человека. Организована проверка.

ГИБДД

Екатеринбург

Реклама

Реклама