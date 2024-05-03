Четыре человека пострадали при столкновении легковушек в Екатеринбурге | 360°

03 мая 2024, 11:24
Четыре человека пострадали при столкновении легковушек в Екатеринбурге
Правоохранители разбираются в обстоятельствах дорожной аварии, которая произошла на улице Димитрова в Екатеринбурге. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГИБДД города.
Согласно данным ведомства, водитель машины LADA Granta выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с внедорожником Nissan X-Trail.
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В результате пострадали четыре человека. Организована проверка.
ГИБДД
Екатеринбург
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