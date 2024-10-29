Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Кугарчинском районе Башкирии

Автомобиль УАЗ столкнулся с легковушкой марки Hyundai Accent в районе деревни Салихкулово в Башкирии. Авария произошла на 326-м километре трассы Магнитогорск — Ира, передает сайт mkset.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию республики.
Полицейские сообщили, что грузовиком управлял 66-летний житель Кугарчинского района, за рулем второй машины находился 61-летний мужчина. В результате столкновения водитель иномарки и двое его пассажиров погибли до приезда медиков, в больнице умер еще один человек, находившийся в салоне УАЗа.
На месте ДТП работали сотрудники оперативных служб региона. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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